Instagram po bën disa ndryshime të reja të fokusuara te krijuesit në platformën e tij, për të cilat kreu i Instagram-it Adam Mosseri tha se kanë për qëllim “të sigurohen që meritat t’u shkojnë atyre që e meritojnë atë”.

Gjërat e reja përbëhen nga tre ndryshime: etiketat e produkteve tani janë të disponueshme për të gjithë, kështu që ju mund të etiketoni një produkt në postimin tuaj; ju mund ta caktoni veten në një kategori si “Fotograf” ose “Raper” dhe ta bëni atë kategori të shfaqet sa herë që etiketohesh në një postim; dhe Instagram do të fillojë të promovojë më shumë përmbajtje origjinale në platformë.

“Nëse krijoni diçka nga e para,” tha Mosseri në një video duke shpjeguar veçoritë e reja, “duhet të merrni më shumë kredi sesa nëse po rindani diçka që keni gjetur nga dikush tjetër. Ne do të përpiqemi dhe do të bëjmë më shumë për të provuar dhe vlerësuar më shumë përmbajtjen origjinale, veçanërisht në krahasim me përmbajtjen e ripostuar.” Vlerësimi i përmbajtjes origjinale nuk është një gjë e re, sigurisht, por Mosseri tha se Instagram do të anohet më shumë në këtë drejtim.

Përkthimi? Ju lutemi, ju lutemi, ndaloni së postuari vetëm TikToks-in tuaj të preferuar në Reels. po ju lutemi.