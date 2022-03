Kostoja e jetesës në Rusi po rritet, tregojnë të dhënat e reja, pas fillimit të pushtimit të Ukrainës. Shifrat zyrtare thonë se disa ushqime, si sheqeri, janë rritur deri në 14 për qind në javën e kaluar. Inflacioni në Rusi po rritet dhe rubla është dobësuar ndjeshëm që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Vlera e monedhës këtë vit ra me 22 për qind. Të mërkurën, ministria e ekonomisë e Rusisë tha se inflacioni vjetor ishte 14.5 për qind javën e kaluar, norma më e lartë që nga viti 2015.

Sipas të dhënave zyrtare, çmimi i sheqerit në disa rajone u rrit me 37,1 për qind dhe mesatarisht me 14 për qind. Më i shtrenjti është sheqeri, i cili shpesh përdoret si ruajtës ushqimor ose për prodhimin e alkoolit, raportoi agjencia qeveritare e ushqimit, raporton BBC .

Ushqimi i dytë më i shtrenjtë është qepa, mesatarisht 13.7 për qind dhe në disa zona edhe 40 për qind. Pelenat u rritën me 4.4 për qind, çaji i zi me 4 për qind dhe letra higjienike me 3 për qind.

Stephen Ines, një partner në agjencinë e këshillimit financiar SPI Asset Management, shpjegoi se çmimet ishin rritur për shkak të rënies së rublës.

“Fajtori më i madh është inflacioni i importeve. “Gjithçka që importon Rusia është potencialisht më e shtrenjtë për shkak të dobësimit të rublës,” tha ai.

Mungesa e sheqerit dhe hikërrorit

Britania, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ka shkëputur një numër bankash ruse nga tregjet financiare perëndimore. Përveç kësaj, ata ndaluan të bëjnë biznes me Bankën Qendrore të Rusisë. Banka Qendrore e Federatës Ruse rriti normën e saj të interesit në 20 për qind në mars për të parandaluar një rënie të mëtejshme të monedhës.

Shumë kompani perëndimore u tërhoqën nga Rusia për shkak të luftës në Ukrainë. Të tjerët, si Nestle, kanë tërhequr vetëm disa marka, në këtë rast KitKat dhe Nesquik.

Pamjet e shpërndara në mediat sociale tregojnë klientët që luftojnë për sheqerin dhe hikërrorin në supermarketet e Moskës.

Zëvendëskryeministrja Victoria Abramchenko u tha qytetarëve se vendi është i vetë-mjaftueshëm kur bëhet fjalë për sheqerin dhe hikërrorin.

“Nuk ka nevojë për panik për të blerë këto produkte. “Ka mjaftueshëm për të gjithë,” tha ajo.

Gazi – pika fillestare për negociatat

Rusia i është përgjigjur sanksioneve duke kërcënuar se do të konfiskojë asetet e të gjitha kompanive që kanë ndërprerë aktivitetin në vend. Ata sanksionuan Presidentin e SHBA Joe Biden dhe 12 zyrtarë të tjerë amerikanë javën e kaluar.

Të mërkurën, Vladimir Putin njoftoi se do të fillonte t’u shesë gaz vendeve armike vetëm në rubla dhe është e qartë se kjo është për shkak të monedhës.

BE-ja mbështetet në 40 për qind të furnizimeve të saj me gaz në Rusi. Megjithatë, marrëveshjet ekzistuese janë rënë dakord në euro dhe nuk është e qartë se si Rusia synon t’i ndryshojë ato. Njoftimi i Putinit e ngriti rublën në nivelin më të lartë në tre javë.