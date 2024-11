Qeveria ruse ka filluar të rrisë taksat për të financuar luftën në Ukrainë.

Ekonomistët besojnë se Rusisë do t’i duhet të rrisë më tej taksat për të mbështetur përpjekjet e saj të luftës në Ukrainë. Masat e njoftuara më parë për të rritur të ardhurat buxhetore pritet të mos mbulojnë shpenzimet ushtarake që përshkallëzohen me shpejtësi.

Për herë të parë, shpenzimet e mbrojtjes do të përbëjnë dyfishin e shumës së caktuar për shpenzimet sociale. Qeveria ruse ka filluar tashmë rritjen e taksave për të mbështetur luftën në vazhdim, tashmë në vitin e saj të tretë.

Masat shtesë që do të zbatohen në vitin 2025 përfshijnë një reduktim prej 11.6% në mbështetjen e biznesit të vogël dhe një shkurtim prej 11% të financimit të zhvillimit të arsimit, bazuar në analizën e Reuters për projektbuxhetin e Rusisë.

Subvencionet nga buxhetet rajonale për pagesat sociale, përfshirë shtesat e pensioneve shtetërore, do të ulen me 31%, ndërsa financimi për modernizimin e shërbimeve sociale do të ulet me 35%.

“Buxheti i vitit 2025 sugjeron që Putini është i detyruar të shkurtojë shpenzimet në pothuajse të gjitha fushat për të financuar luftën”, thotë ekonomisti Sergei Aleksashenko, një ish-zëvendës guvernator i bankës qendrore.

Zëvendësministri rus i Financave Vladimir Kolychev vuri në dukje se ndërsa shpenzimet ushtarake janë rritur me 3.0-3.5% të PBB-së gjatë viteve të luftës, shpenzimet e përgjithshme janë rritur vetëm me 2%. “Kjo tregon prioritizimin, që do të thotë se shpenzimet e mbetura janë ulur në thelb me 1-1.5% të PBB-së, i tillë është konsolidimi fiskal tani,” tha Kolychev.

Sipas Financial Times, shtatë bankat më të mëdha perëndimore që ende operojnë në Rusi i kanë paguar buxhetit rus vitin e kaluar mbi 800 milionë euro taksa.