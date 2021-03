Në 4 javët e kaluara ka pasur rritje të vazhdueshme të numrit të të infektuarve me coronavirus.

Vetëm dje u regjistruan 1.293 raste të reja me coronavirus nga 4.094 teste të kryera, që është 31 përqind.

Aktualisht janë 12.819 raste aktive me Covid-19 në vend. Më shumë se 1.000 pacientë me ndërlikime nga virusi janë shtruar në spitale, ndërsa ka 280 shtretër të lirë në qendrat kovide.

“Presioni në Shkup është i madh, ne po krijojmë një sistem menaxhimi për klinikat e Shkupit. Ekzistojnë një numër vendeve të lira, departamentet interne përsëri janë bërë qendra kovide”, tha Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.

Tani për tani, megjithatë, nuk do të vendosen kufizime të reja dhe ndalimi i lëvizjes nga ora 22:00 deri në 05:00 mbetet në fuqi.

Siç theksoi Ministri, situata nuk kërkon futjen e masave të menjëhershme, por do të monitorohet vazhdimisht dhe javën e ardhshme Komisioni do të ketë takim tjetër ku do të vendosin nëse do të ketë nevojë për kufizime.