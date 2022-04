Moderatorja e njohur, Bora Zemani më në fund ka reaguar në lidhje me lajmet se ajo është pajtuar me Donald Veshajn.

Dyshja duket se dhanë shkëndija rikthimi javët e fundit por kjo s’qenka aspak e vërtetë.

Bora me anë të një postimi në Instastory ka reaguar duke treguar se as nuk ka pirë kafe me Donaldin, as s’do të bëj duet muzikor, as s’do e ftoj në emision.

Ajo ka treguar tutje se Donaldi i ka kërkuar falje por që s’ka asgjë mes tyre.

Bora ka kërkuar që të ketë më shumë respekt.

Reagimi i plotë i Bora Zemanit: