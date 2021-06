Ajo do lansojë këngën e re javën e ardhshme.

Ndërkohë, Rita Ora ishte përqendruar në çështje të tjera të enjten ndërsa vështrimi i saj përqendrohej tek i dashuri, Taika Waititi ndërsa ai bëri një stërvitje rraskapitëse.

Të dy, Rita, 30, dhe i dashuri i saj regjisor, 45, kishin veshur veshje me ngjyra të ngjashme në një hije të trëndafilit rozë, me këngëtaren që zgjodhi veshjen e thurur me ngjyra të ndezura.

Rita vuri kornizën e saj me një fustan të thurur rozë ‘Prada’ shoqëruar me një kapelë dielli të përshtatshme.

Ajo kishte veshur një palë taka argjendi dhe syze dielli në fytyrë, ndërsa qafa ishte zbukuruar me dy gjerdanë të veçantë.

Ndërkohë, Taika, i cili ishte i zënë duke shtyrë pesha në rrugën e tij në Los Angeles, kishte veshur një jelek rozë dhe pantallona të shkurtra sportive të zeza.

Roza dukej se ishte ngjyra e ditës, pasi tabaka në të cilën po shtynte Taika ishte pikturuar gjithashtu në një hije të ngjyrës.

Kjo vjen pasi Rita ndau selfie në mediat sociale të enjten gjatë pushimit të saj në Los Angeles ndërsa priste publikimin e klipin të saj të ri me Sigala.