Gjatë 24 orëve të fundit në mbarë vendin nga 2.841 teste të kryera janë regjistruar 489 raste të reja me Covid-19, prej të cilëve 155 vetëm në Shkup. Në ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se janë shëruar 905 pacientë, transmeton Alsat. Ndërsa betejën me Covid-19 e kanë humbur 33 pacientë. Që nga fillimi i pandemisë, në vendin tonë janë regjistruar gjithsej 149.710 raste, prej të cilëve 127.139 janë shëruar, kurse 4.628 kanë ndërruar jetë. Vendi aktualisht 17.943 raste aktive me virusin korona.