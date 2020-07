Ministria e Shëndetësisë informon se Instituti i Shëndetit Publik sot e ka publikuar raportin javor për periudhën 20-26 korrik 2020, i cili tregon ulje të numrit të personave të infektuar dhe të vdekur, si dhe rritje të numrit të personave të shëruar në krahasim me javën e kaluar.

Në periudhën e dhënë, janë kryer gjithsej 9563 teste (1402 më shumë se periudha 13-19 korrik) dhe janë regjistruar 956 raste pozitive me Covid-19, që është 82 raste më pak se javën e kaluar. Gjatë kësaj periudhe, 10% e atyre që testuan ishin pozitive për Covid-19.

Pacientë e rinj janë regjistruar në 29 qytete, me përqindjen më të lartë të pacientëve të rinj në Shkup (37.3% – ulje e lehtë krahasuar me javën e kaluar) dhe Shtip (16.1% rritje e vogël në krahasim me javën e kaluar). Në 17 qytete të vendit, për të njëjtën periudhë, numri i çështjeve të konfirmuara rishtas është nën 20.

Sa i përket strukturës moshore të të infektuarve rishtas në këtë periudhë, përqindja më e lartë janë personat midis 50-59 vjeç 22.3%, dhe një numër më i madh i pacientëve është regjistruar në mesin e personave midis 40-49 dhe mbi 60 vjeç – 19.6% në të dy grupet . Numri më i ulët i fëmijëve të infektuar rishtazi është 0-9 vjet – 2.6%, dhe 10-19 vjet – 4.7% e numrit të përgjithshëm të infektuar rishtas.

Nga rastet që janë hetuar në mënyrë epidemiologjike, 127 persona ose 14.2% janë shtruar në spital, dhe në 279 persona ose në 31.3% është regjistruar prania e comorbidities.

Nga numri i përgjithshëm i pacientëve të infektuar rishtazi të infektuar nga epidemiologjikisht, 44.4% kishin kontakte me një rast të konfirmuar të Covid-19, dhe 21 persona (9 më shumë se javën e kaluar) kishin një histori të udhëtimit jashtë vendit në 14 ditët e kaluara.

Në periudhën 20-26 korrik, janë regjistruar 654 persona të rikuperuar të cilët ishin shtruar në spital ose trajtuar në shtëpi, që është 109 persona ose 20% më shumë se javën e kaluar raportuese (13-19 korrik).

Në periudhën 20 deri në 26 korrik, janë regjistruar 32 vdekje, që është 12 vdekje më pak se periudha e mëparshme. Shumica e rasteve janë persona mbi 60 vjeç, 84.4%. 29 nga rastet vdiqën në spital, dhe 3 nga spitali. Komorbiditetet e mëparshme ishin regjistruar në 26 nga vdekjet (81.3%).