Bullgaria është nën presion shumë të fortë ndërkombëtar për të tërhequr veton ndaj Maqedonisë së Veriut, tha për “BNT” ish-zëvendësministri i Jashtëm bullgar Ljubomir Quçukov. Megjithatë, ai konsideron se afati për heqjen e vetos për fillimin e negociatave të Shkupit me BE-në është shumë i shkurtër, njofton korrespondenti i AIM-s nga Sofja.

“Në kushtet aktuale, kur negociatat për formimin e një qeverie janë të pashmangshme në Bullgari, nuk ka asnjë mënyrë për të marrë një vendim të tillë përpara samitit të BE”, tha Quçukov.

Ish-diplomati i lartë bullgar e konsideron të rëndësishme të shihet nëse qëndrimi i deklaruar i liderëve të “Ndryshimi vazhdon” Kiril Petkov dhe Asen Vasilev për një “qasje të re” në negociatat me Republikën e Maqedonisë së Veriut do të shndërrohet në një koalicion të mundshëm platforma e qeverisë së ardhshme bullgare ose do të bëhet politika e saj zyrtare.

Sipas tij, fakti që Bullgaria është gati për dialog është pozitiv, sepse dialogu është e vetmja rrugë për të gjetur zgjidhje.

Duke komentuar qëndrimin e Bullgarisë për Maqedoninë e Veriut, Lubomir Quçukov tha se Franca dhe Hollanda po përdorin atë që po ndodhte për t’u paraqitur si pozitive në lidhje me zgjerimin.

Është politikisht e pakëndshme që çdo vend të jetë faktor frenues për zgjerimin e BE-së dhe Bullgaria, sipas ish-ministrit të Jashtëm, ka mbajtur pikërisht këtë qëndrim.

Ai beson se në praktikë Bullgaria ka humbur të gjitha avantazhet e saj si vend anëtar i BE-së, sepse asnjë vend në Union nuk e mbështet Sofjen.

Megjithatë, thotë Kuçukov, Bullgaria ka ritheksuar qasjen e saj ndaj Maqedonisë së Veriut gjatë gjashtë muajve të fundit, pasi Presidenti Rumen Radev u fokusua në mbrojtjen e të drejtave të njeriut të bullgarëve maqedonas në mars.