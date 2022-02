Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 13-të, e cila u mbajt online, miratoi vendimin për vazhdimin e gjendjes së krizës në qytetin e Shkupit, për shkak të mungesës së energjisë termike, mundësisë për përdorimin e lëndëve djegëse alternative dhe kushtet e tregut të energjisë termike.

Me propozim të Komitetit Drejtues për Koordinimin dhe Menaxhimin në Sistemin e Menaxhimit të Krizave dhe Ministrisë së Ekonomisë, me këtë vendim shtyhet afati për vazhdimin e krizës në furnizimin me ngrohje deri më 30 prill 2022.

Vendimi, i cili do të dërgohet për miratim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të hyjë në fuqi më 17 shkurt 2022.