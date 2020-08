Përbërja e re qeveritare e cila dje u votua në Kuvend, sot ishin në takim te Presidenti i vendit Stevo Pendarovski.

Kryeministri Zaev shefit të shtetit Stevo Pendarovski ia prezantoi të gjithë ministrat e Qeverisë së re dhe më pas u deklarua për mediat.

Zaev tha se kjo Qeveri do të punojë me përkushtim për problemet, në fillim do të merret me masat ekonomike dhe pasojat e korona virusit.