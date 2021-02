Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 10 mijë euro për rindërtimin e Kalasë së Ulqinit e cila u dëmtua nga vërshimet. Kështu mori vendim të enjten qeveria në detyrë në takimin online, e për të cilin vendim njoftoi kryeministri në detyrë i Kosovës, Avdullah Hoti.

Po ashtu qeveria në detyrë mori vendim edhe për ndarjen e 200 mijë euro për Komunën e Bujanovcit për të sanuar dëmet nga vërshimet.

Postimi i plotë i Hotit:

Qeveria në detyrë vazhdon të kryej me përkushtim detyrat që burojnë nga mandati i sajë. Në takimin online Qeveria në detyrë ka marrë një sërë vendimet midis tyre:

· 10 mijë euro janë ndarë për rindërtimin e Kalasë së Ulqinit, pas dëmeve të shkaktuare nga vërshimet në Mal të Zi.

· Me 200 mijë euro do të ndihmohet Komuna e Bujanocit për sanimin e dëmeve nga vërshimet.

· Qeveria ka ndarë 12 milion euro për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për subvencione dhe transfere.

· Qeveria ka autorizuar Klinikën e Ortopedisë në SHSKUK që në koordinim me MPMS-në dhe me Shoqatën e Invalidëve të Luftës së UÇK-së, të bëjë furnizimin dhe rregullimin e protezave dhe ofrimin e shërbimeve të tjera për nevoja të invalidëve të luftës së UÇK-së. Të gjitha shpenzimet për realizimin e këtyre shërbimeve do të mbulohen nga Buxheti i Republikës së Kosovës, në pajtim me legjislacionin në fuqi.