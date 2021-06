Rusia është e hapur për bashkëpunim të ndershëm dhe konstruktiv me Evropën dhe bën thirrje për rimëkëmbjen e një partneriteti global me të. Kështu është shprehur presidenti rus Vladimir Putin në një artikull të shkruar: “Të jesh i hapur, pavarësisht së kaluarës” që përkon me 80 vjetorin e fillimit të Luftës së Madhe Patriotike (1941-1945).

Kjo është siç e quajnë rusët Lufta e Dytë Botërore.

“E përsëris që Rusia është në favor të rivendosjes së një partneriteti global me Evropën. Ne kemi shumë tema me interes të përbashkët. Këto përfshijnë sigurinë dhe stabilitetin strategjik, shëndetin dhe arsimin, digjiitalizimin, energjinë, kulturën, shkencën dhe teknologjinë, zgjidhjen e klimës dhe çështje mjedisore “, tha udhëheqësi rus në një artikull të botuar në faqen e internetit të Kremlinit.

“Ne jemi të hapur për ndërveprim të ndershëm dhe konstruktiv. Kjo konfirmohet nga ideja jonë e krijimit të një hapësire të përbashkët për bashkëpunim dhe siguri nga Atlantiku në Oqeanin Paqësor, i cili do të përfshinte formate të ndryshme integrimi, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Ekonominë Euroaziatike Bashkimi “, vuri në dukje ai.