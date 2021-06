Marco Santo Silva, 35 vjeç, nga Këlni i Gjermanis është martuar ligjërisht me Daniela Silva, 35 vjeç, dhe ata kanë qenë në një martesë të hapur që nga 2012. Tani ai po planifikon të martohet me dy të dashurat e tij në një ceremoni simbolike, me bekimin e gruas së tij.

Marco u takua me nëpunësen e zyrës Jessica dhe ndihmësen e shitjes me pakicë Kamila, të dy 35 vjeç, në një festë në vitin 2019.

Me lejen e gruas/ Gjermani martohet me dy të dashurat e tij:

Tani ata shpresojnë të transferohen së bashku, me Marco të ndarë kohën e tij midis shtëpisë së tyre dhe shtëpisë së familjes, ku jetojnë edhe dy fëmijët e tij.

Ata janë gjithashtu të hapur për të rritur më shumë fëmijë së bashku, megjithëse shqetësohen nëse do të ngacmohen.

“Unë kam jetuar në një martesë të hapur me gruan time Daniela që nga viti 2012 dhe kemi dy vajza që janë 4 dhe 7 vjeç”, tha Marco.

“Unë u takova me Jessica dhe Kamila në festa të ndryshme në vitin 2019 dhe pastaj i prezantova me njëri-tjetrin menjëherë pas. Ne u harmonizuam menjëherë dhe e dinim që kishim një lidhje të veçantë. Që nga ajo kohë, ne kemi qenë në një marrëdhënie prej tre personash. Unë kam një lidhje dashurie me Kami dhe një lidhje dashurie me Jessi, dhe Kami dhe Jessi nuk janë lesbike por shoqe,” u shpreh Silva../Shqip