Mbajtja e flokëve të shëndetshëm është një problem me të cilin përballen shumica e njerëzve në mbarë botën. Ka shumë ilaçe dhe suplemente që njerëzit mund të marrin për të patur flokë të shëndetshëm, por shumë prej tyre vijnë me efekte anësore të padëshiruara që çojnë në probleme të tjera dhe më shumë siklet.

Ka shumë ushqime që rekomandohen për të përmirësuar funksionin tuaj si shikimi optimal, funksioni i trurit, shëndeti i kockave dhe funksioni i mushkërive. Ka gjithashtu shumë superushqime natyrale që mund t’i përdorim për t’u kujdesur për flokët tanë dhe për të shmangur plotësisht ato efekte anësore të bezdisshme. Një nga mënyrat më efektive për të mbajtur flokët të shëndetshëm është të përfshini vajin e avokados në dietën tuaj dhe madje ta masazhoni atë në lëkurën e kokës.

Vaji i avokados po bën emër si një nga vajrat më të shëndetshëm të gatimit me nxehtësi të lartë. Pjesa më e mirë e këtij vaji është se është vaji i parë që vërtet mund të përdoret “për shumë qëllime” . Përveçse është një vaj gatimi që përshtatet me gatimin me nxehtësi të lartë, vaji i avokados mund të përdoret për pjekje në skarë, zierje, skuqje, dhe madje edhe përdorime kozmetike. Gjithashtu vaji i avokados është më i miri për flokët.

Ky lloj vaji është një nga më të shëndetshmit në treg, sepse përbëhet kryesisht nga yndyrna të pangopura . Yndyrnat e pangopura rrisin nivelet e HDL (kolesterolit të mirë) dhe largojnë LDL (kolesterolin e keq) të shkaktuar nga yndyrat e ngopura. Marrja e vajit të avokados mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit të zemrës, nxitjen e metabolizmit, zvogëlimin e efekteve të artritit dhe inflamacionit, ndihmon në humbjen e peshës dhe riparimin e flokëve të dëmtuar dhe nxit rritjen e flokëve. Meqenëse shumica e vajrave kanë një konsistencë më të trashë dhe më të rëndë, ato nuk mund të përthithen në trup përmes lëkurës. Vaji i avokados është i mbushur me antioksidantë, yndyrna të pangopura, acid oleik dhe Omega 3 që mund të ndihmojnë në hidratimin e flokëve dhe skalpit tuaj.

Hidratimi është hapi i parë për të siguruar që flokët tuaj të marrin lëndët ushqyese që meritojnë.

Vaji i avokados siguron lagështi dhe forcë për flokët. Ai gjithashtu përmirëson shëndetin e kokës dhe mbron flokët tuaj nga rrezatimi UV dhe nxit rritjen e flokëve. Shumica e vajrave të tjerë janë më të rëndë se vaji i avokados. Si rezultat, ju mund të përdorni vaj avokado në lëkurën e kokës dhe në të gjithë flokët tuaj pa u shqetësuar për akumulimin, rëndimin e flokëve ose bllokimin e poreve.

Kjo gjithashtu e bën vajin e avokados një zgjedhje fantastike për njerëzit me flokë me porozitet mesatar në të ulët dhe me densitet të mesëm në të ulët, ndërsa është ende një zgjedhje fantastike për flokët me porozitet të lartë ose me densitet të lartë. Për shkak të yndyrave të pangopura, vaji i avokados është një opsion fantastik për këdo me lëkurë të thatë ose të ndjeshme. Shtresa e dytë e lëkurës mund të depërtojë shpejt në vajin e avokados, duke i dhënë lëkurës së kokës një trajtim të thellë hidratues. Vaji i avokados është i pasur me vitaminë D, e cila gjeneron rritjen e folikulave të reja të flokëve.

Mënyrat për të përdorur vajin e avokados në regjimin tuaj të kujdesit për flokët

1. Masazhoni vajin e pastër të avokados në lëkurën e kokës dhe rreth skajeve tuaja për të rritur rrjedhjen e gjakut dhe për të hidratuar lëkurën e kokës.

2. Për të mbajtur lagështinë dhe për të shmangur thyerjen, vendosni vajin e avokados nëpër majat e flokëve tuaj.

3. Përdorni vajin e avokados si një agjent zbërthyes nëpër onde ose në të gjithë flokët tuaj. Mund të përdoret si zëvendësues i kondicionerit dhe ka rrëshqitje të shkëlqyer.

4. Përzieni një sasi të vogël vaji avokado me çdo produkt flokësh të blerë në dyqan sipas zgjedhjes suaj.