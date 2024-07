Prokuroria Publike nuk sheh asgjë të diskutueshme apo të kundërligjshme në bonusin miliona dollarësh që prokurorët e ish-SJO-së në krye me Katica Janeva ndanë mes tyre.

“Republika” ka kërkuar koment nga Prokuroria Publike e Republikës për refuzimin e raportit të VMRO-DPMNE-së, të cilin Islam Abazi, prokurori për ndjekjen e krimit të organizuar, e ka refuzuar si të pabazuar.

Prokuroria Publike sqaron për “Republikën” se është siguruar dokumentacion i gjerë dhe janë deklasifikuar raportet dhe rregullat e auditimit të miratuara nga prokurorja e atëhershme publike Katica Janeva, si dhe është bërë ekspertiza e detajuar ekonomiko-financiare.

Nga konstatimet e ekspertëve dhe nga provat e përgjithshme materiale, doli se Prokuroria Speciale Publike e atëhershme kishte përgatitur raporte për punën e përgjithshme, përfshirë edhe aktivitetet financiare, të cilat janë shqyrtuar nga Këshilli i Prokurorëve Publikë dhe Kuvendi në përputhje me ligjin. Nuk janë konstatuar devijime në mes të mjeteve të siguruara të parashikuara në planet financiare të miratuara nga Buxheti i kësaj prokurorie dhe mjeteve të realizuara në operacionin aktual në periudhën e analizuar – thonë në GJ.

Nga aty shtojnë se veprimet e Janeva në lidhje me miratimin e rregullores për shtesa në paga dhe vendimet për respektimin e parimit të fshehtësisë në lidhje me materialet nga monitorimi i kundërligjshëm i komunikimeve, si dhe pagesa e shtesave në paga. dhe kompensimet në bazë të veprave të lartpërmendura nuk paraqesin vepër të ekzekutimit të veprave penale të raportuara dhe as të veprave të tjera penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare.

Sipas të gjitha fakteve të vërtetuara, vendimi për refuzimin e kallëzimit penal është marrë në dhjetor të vitit 2023, pra disa muaj para marrjes së detyrës nga Ljupço Kocevski. Prokurorët publik Ljupço Kotsevski dhe Lençe Ristoska nuk janë në lidhje me njëri-tjetrin, sqaron Prokuroria.

Paratë e marra nga prokurorët e SJO-së “të famshme” mund t’i bëjnë kokën një njeriu të zakonshëm.

Pra, Janeva i ka ndarë vetes 157 mijë euro.

Lile Stefanova ka marrë dëmshpërblim prej 93.000 euro dhe Rustemi 90.000. Fatime Fetai mori 87.000, Bubevski 86.000 dhe Lençe Ristoska 84.000.