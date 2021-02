Presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski ka hedhur poshtë si të pavërtetë deklaratën e familjarit të të akuzuarve në rastin “Monstra”, Bedri Ajdarit që e tha në emisionin Click Plus.

Pendarovski thotë se nuk ka asnjë informacion dhe njohuri në lidhje vrasjet dhe as takuar ndonjëherë me familjarët e të akuzuarve.

“Presidenti i shtetit gjithmonë është përkushtuar edhe për këtë edhe për rastet tjera penale, që kryerësit e vërtetë ta marrin dënimin e merituara dhe asnjë i pafajshëm të mos qëndrojë në burg, nëse për atë nuk ka dëshmi të verifikuara në procedurë gjyqësore. Megjithatë, presidenti Pendarovsk, në lidhje me rastin “Monstra”, asnjëherë nuk ka pasur takime me familjarët e të akuzuarve, dhe as nuk ka ndonjë informacion dhe dijeni në lidhje me vrasjet, të siguruarar nga burime të institucioneve të vendit dhe të jashtme, as para periudhës para se të zgjedhjet president dhe as pas saj”, thonë nga kabineti i Pendarovskit për TV21.

Ai ka shprehur, se e kupton dhimbjen e familjarëve që i kanë humbur fëmijët e tyre në Liqenin e Smillkovës, por edhe dëshirën e familjarëve të të akuzuarve që të zbulohet e vërteta e tërë ngjarjes.

Ndërkaq, në emisionin Click Plus, Bedri Ajdari kishte deklaruar se Pendarovski para se të bëhet president, i ka thënë, se nëse kuptohet e vërteta për “Monstrën”, do të ketë luftë.

“Në kohën e protestave të Revolucionit Laraman, para Parlamentit jemi takuar me tani, presidentin e shtetit, Stevo Pendarovskin. E pyetëm, çfarë u në, pse zotëri Zaevi nuk i publikoi “bombat”. Po e citoj, tha: Kam qenë prezent kur kanë ardhur këto të “kodrës”, aludonte në amerikanët dhe i kanë thënë: A dëshiron të nxisësh luftë? Kur ta kuptojnë njerëzit se kush janë vrasësit, atëherë të dy palët, edhe shqiptarët edhe maqedonasit do të shkojnë para Qeverisë. Para Qeverisë do të shkojnë, por atje do t’i presin njësiti special që do të bëhet gjakderdhje”, tha Ajdari.