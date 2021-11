Në doganë është kryer hetim dhe janë pezulluar dy doganierë. Nuk është justifikim që kishte turmë në kufi. Është regjistruar kalimi i kufirit të autobusit fatal. Në dhënien e lejeve për interbus nëpërmjet IPA2 duhet të kishim një sistem të integruar kompjuterik për të gjitha automjetet, por fondet u tërhoqën pasi nuk u përdorën dhe u ricaktuan në laboratorët e mjekësisë ligjore në MPB. Përmes bazës së të dhënave, do të ishte e mundur të dihet menjëherë nëse dokumenti i automjetit është i vlefshëm, tha për “Utrinski Brifing”, Vlladimir Pivovarov, koordinator kombëtar për menaxhimin e kufirit.

“Nuk them se automjeti ka pasur dokument të falsifikuar apo diçka të tillë. Tani gjithçka është në fushën e spekulimeve. Profesionalizmi duhet të jetë në plan të parë, jo rutina. Udhëtarët në autobusë duhet të kontrollohen jo me numër por me dokumente personale”, shton Pivovarov.

Pas këtij rasti u ndezën sërish spekulimet për korrupsion.

“Kur merr patentën për një mjet, hyn në sistemin e taksave. Nëse keni një çmim qesharak për të paguar, a nuk po pyesni veten se si është e mundur kjo? Nëse ju ofrojnë një çmim të ulët, diçka nuk është në rregull. Ai që punon legalisht kalon më shumë kontrolle teknike dhe ka më shumë shpenzime”, thotë Pivovarov.

Ai shton se në situata të tilla të mungesës së dokumenteve, doganierët duhet ta largojnë automjetin, ndërsa inspektorati shqipton gjobë.