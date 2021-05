Trajneri i Milanit, Stefano Pioli ka konfirmuar se Zlatan Ibrahimovic nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjet ndaj Torinos dhe Cagliarit.

Suedezi pësoi një lëndim gjatë fitores 3:0 ndaj Juventusit dhe sot iu nënshtrua testeve mjekësore.

Pioli konfirmoi se sulmuesi nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e mesjavës ndaj Torinos dhe nuk do të rikuperohet me kohë për t’u përballur me Cagliarin në ndeshjen e parafundit të sezonit.

“Lajmi i vetëm i keq është lëndimi i tij. Ai nuk do të jetë i gatshëm për nesër dhe të dielën ndaj Cagliarit. Të shohim se si shkojnë gjërat javën e ardhshme” – u shpreh Pioli.

Milani momentalisht pozicionohet në vendin e tretë dhe po “lufton” për tu kualifikua sezonin e ardhshëm në Champions League.