Kompania amerikane, Pfizer, është duke zhvilluar një vaksinë me kompaninë partnere nga Gjermania, BioNTech, për të kombinuar vaksinën aktuale kundër koronavirusit me një formulë tjetër, që do të shënjestrojë variantin Omicron të këtij virusi.

Shefi ekzekutiv i kompanisë Pfizer, Albert Bourla, ka thënë më 10 janar se formula e re e vaksinës, që do të shënjestrojë Omicronin, do të jetë gati për të fituar miratimin e rregullatorëve amerikanë në muajin mars.

Duke komentuar edhe deklaratat e ekspertëve tjerë, Bourla ka thënë se vaksinat kundër koronavirusit mund të kthehen të doza të përvitshme, të ngjashme me ato të gripit stinor.

Shefi ekzekutiv i kompanisë, Moderna, Stephane Bancel, ka thënë javën e kaluar se njerëzve mund t’iu duhet edhe një tjetër dozë e vaksinës në vjeshtën e këtij viti.

Qeveritë janë duke inkurajuar njerëzit që të vaksinohen dhe në disa raste edhe të marrin doza përforcuese për shkak të varianteve të reja të koronavirusit dhe zvogëlimit të efektit të vaksinave pas një kohe.

Megjithatë, thirrjet për marrje të dozave përforcues në mënyrë të vazhdueshme, mund të kthehen në mision të vështirë, pasi ka persona që refuzojnë të marrin edhe dozat e para, e lëre më dozat shtesë.

Të dhënat sugjerojnë se varianti Omicron i koronavirusit përhapet më shpejt se variantet tjera, mirëpo është më pak i ashpër, sidomos për personat e vaksinuar./ REL