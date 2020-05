Në orën 14.54 në Shkup – Kanioni i Matkës, M. S. me disa persona të tjerë sulmuan fizikisht A.S. dhe A. S. ata gjithashtu përdorën armë zjarri. Përleshja u ngrit në lidhje me lëvizjen e anijeve turistike që shkojnë drejt Shpellës. Askush nuk është lënduar njoftojnë autoritetet. Rasti po hetohet nga MPB.