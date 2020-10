Pas ndalimit prej shtatë muajsh për shkak të pandemisë në Qabe të Mekës, myslimanët kryejnë lutjen e parë të përbashkët.

Në muajin mars autoritetet saudite ndaluan hyrjen dhe kryerjen e lutjeve në Masjid al-Haram në Mekë dhe Xhaminë e Profetit në Medinë.

Në fillim të këtij muaji, Arabia Saudite rifilloi lejimin e qytetarëve dhe banorëve për të kryer Umren në vendet më të shenjta të Islamit, Meka dhe Medina, pas një pauze shtatë-mujore për shkak të shqetësimeve të koronavirusit.

Që prej 4 tetori, pelegrinazhet u është lejuar qytetarëve sauditë dhe myslimanëve që banojnë në atë vend.

Myslimanët e huaj u njoftua se do të mund të kryejnë ritet fetare në fillim të nëntorit gjersa xhamitë në Mekë dhe Medinë do të hapen me kapacitet të plotë.