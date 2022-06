Kuvendi popullor i Bullgarisë sot si pikë të parë në rendin e ditës do të debatojë për miratimin e vendimit me të cilin miratohet propozimi i presidencës franceze me BE-në për kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Mbi tri orë e gjysmë anëtarët e Komisionit parlamentar për Punë të Jashtme mbrëmë debatuan për tri zgjidhjet e propozuara.

Nuk arritën t’i bashkojnë propozimet në një propozim, por e mbështetën propozimin e “Bullgarisë Demokratike” dhe Hristo Ivanovin.

Argumenti kryesor i partisë në pushtet “Vazhdojmë me ndryshimet” të mos i mbështesë dy propozim-vendimet e tjera është të mos ketë spekulime se kanë votuar së bashku me GERB-in dhe Lëvizjen për të drejta dhe liri.

Ka një popull të tillë, BSP dhe Rilindja thanë se nuk do ta mbështesin vendimin pasi dallon nga ai që deri më tani e miratoi Parlamenti bullgar.