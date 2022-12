Ish-ylli i Barcelonës dhe Interit goditi kryetitujt në fillim të turneut, kur ai parashikoi një finale historike gjithë-afrikane midis Kamerunit të tij dhe Marokut.

Eto’o luajti në katër Botërorë me vendin e tij, por nuk arriti në fazat e eliminimit çdo herë, megjithatë, presidenti i Federatës së Futbollit të Kamerunit në mënyrë mjaft ambicioze i këshilloi Luanët e Paepur që të shkonin në Katar dhe të mundnin Marokun në finale

Incredible! Morocco is the first ever African country to make it to the semi finals. The entire continent is rooting for you 👏🏿 pic.twitter.com/TtUZZrl3jr

— Samuel Eto’o (@SamuelEtoo) December 10, 2022