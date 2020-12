Moti sot në vendin tonë do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje të shiut, të cilat vende-vende në pjesët lindore përkohësisht do të jenë të rrëmbyeshme të ndjekura me bubullima të rralla. Në zonat malore në pjesët perëndimore reshjet do të jenë të borës.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 1 deri 11 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 9 deri 15 gradë celcius.