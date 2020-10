Moti në mbarë vendin do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi veriperëndimor.

Temperatura e ditës do të lëvizë prej 17 deri në 24 gradë.

Në Shkup në orët e mëngjesit do të ketë paraqitje të mjegullës, ndërsa gjatë ditës moti do të jetë me diell me vranësira të vogla deri në mesatare. Temperatura e ditës do të arrijë deri në 19 gradë.