Moti sot paradite do të jetë me diell, ndërsa nga mesdita vranësira gradualisht do të rritet. Do të fryjë erë mesatare veriore. Temperatura maksimale do të jetë në interval prej 6 deri në 13 gradë Celsius.

Në Shkup, paradite moti do të jetë me diell, nga mesdita me rritje të vranësirave dhe me erë të dobët deri në mesatare veriore. Temperatura maksimale do të arrijë 8 gradë.

Sot në mëngjes temperatura më të ulëta janë matur në Berovë -10 gradë dhe në Shkup -8 gradë. Në Petrovec, Demir Kapi -7, ndërsa në Tetovë, Manastir dhe Strumicë -6 gradë. Në Dibër, Shtip dhe Mavrovë -5 gradë, ndërsa në Kumanovë, Kriva Pallankë dhe Prilep -4 gradë. Shkup Zajçev RId, Pretor dhe Ohër -3, në Gjevgjeli dhe Kumanovë 2 gradë Celsius.

Nga DPHM informojnë se lartësia e shtresës së borës në orën 7 të mëngjesit ka qenë 10 centimetra në Anet e Mavrovës, ndërsa në në Kodrën e Diellit.