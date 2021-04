Prokuroria Themelore Publike-Strumicë ka sjellë urdhër për procedurë hetimore ndaj tre personave të cilët dyshohen se kanë kryer veprën penale “Rrëmbim dhe dhunim”. Të dyshuarit, si kryerës të veprës më 8 prill bashkërisht kanë rrëmbyer një të dëmtuar me qëllim që ta detyrojnë me dhunë për marrëdhënie seksuale. Ata kanë takuar viktimën në rrugë, me forcë e kanë futur në makinë dhe janë nisur drejtë një parkimi nëntokësor në qendër të Strumicës. Atje me forcë e kanë zhveshur dhe njëri me forcë e ka ngacmuar.

Me propozim të prokurorit publik kompetent, gjykatësi i procedurës paraprake deri tek Gjykata Themelore-Strumicë ka sjell vendim me të cilin të dyshuarve iu caktohet masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30m ditëve.