Në 24 orët e fundit, asnjë pacient i ri nuk është pranuar në Klinikën e Shkupit për Sëmundje Infektive dhe gjithsej janë shtruar në spital 42. Janë 20 pacientë me ndihmë oksigjeni dhe dy në ventilim mekanik, sipas raportit të fundit nga Ministria e Shëndetësisë.

“Fokus” bisedoi me drejtorin e Klinikës së Shkupit për sëmundje infektive, doktor Milena Stefanoviç dhe disa mjekë të tjerë, të cilët sqaruan se çfarë po ndodh në klinikë për momentin, nëse ishin në një gjendje të tillë një herë tjetër, nëse kanë personel të mjaftueshëm mjekësor dhe mjekësor, si mbrohen, se si është atmosfera në shtyllën kryesore në vendin ku është vendosur të luftohet virusi Koorna.

Ajo gjithashtu tregoi se si funksionon i gjithë departamenti, si janë të pajisur dhe mbrojtur mjekët dhe stafi mjekësor, të cilët kujdesen për pacientët e infektuar.

“Mjekët dhe çdo infermiere është e veshur me një uniformë të veçantë, domethënë ata veshin një pallto, maska ​​dhe dorëza me përdorim të vetëm. Unë kam një hapësirë ​​të veçantë, një pjesë të pastër ku përgatitet terapia për pacientët dhe infermierët në pajisje speciale mbrojtëse e ndajnë atë me pacientët dhe më pas kur të dalin prej andej, hidhet e gjithë uniforma. Po ashtu, nëse ekziston nevoja që njëri prej pacientëve të merret për tomografi të llogaritur ose ndonjë ekzaminim tjetër, në atë rast përdoret ashensori dhe pastaj pas kthimit të pacientit dezinfektimi bëhet në të gjithë pjesën ku është transferuar në dhomën ku është akomoduar”, thekson drejtoresha.