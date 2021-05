Kulla Hanadi, një ndërtesë banimi 13-katëshe në Gaza, u shkatërrua këtë mbrëmje nga bombardimet izraelite.

Sipas mediave nga Gaza, ndërtesa u shkatërrua pas sulmit të kryer nga aeroplanët ushtarakë izraelitë.

Në sulmin, në të cilin të paktën 80 familje mbetën të pastreha, për fat të mirë, askush nuk u lëndua, sepse të gjithë banorët u larguan nga ndërtesa para prishjes, sepse ata morën të ashtuquajturën një paralajmërim i quajtur “trokitje në çati”.

“Trokitja në çati” është strategjia e diskutueshme ushtarake e Izraelit e përbërë nga gjuajtja e një rakete më të vogël në një ndërtesë si paralajmërim i fundit para se ta shkatërrohet me raketa të forcës më të fortë luftarake që ndjekin shpejt.

GAZA: Hanadi Tower in Gaza hit by large airstrike after roof knock and calls to evacuate. pic.twitter.com/SB9ObJdBrx

— Conflict News (@Conflicts) May 11, 2021