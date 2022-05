Besoj se tani është koha ideale për të njohur përpjekjet e vazhdueshme të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë dhe për të përmbushur pranimin nga ana e BE-së, si një angazhim të përbashkët për një Evropë më të sigurt dhe më të fortë, rezistente ndaj çdo ndikimi të tretë, tha ministri për Punë të Jashtme Bujar Osmani.

Ministri i Jashtëm theksoi se edhe nëse asgjë nuk ndodh tani, vendi do të mbetet i përkushtuar ndaj reformave evropiane, por vetë momenti politik do të vuajë, ndërsa hezitimi dhe kërkimi i mënyrave të reja inovative për të ruajtur “status quo” nuk do të shkëpusin ndikimet malinje, përkundrazi, do të dërgojë mesazhin e gabuar për vendet dhe qytetarët e tjerë të Ballkanit Perëndimor.

“Kjo nuk do të thotë se ne planifikojmë të largohemi nga rruga evropiane. Ne jemi evropianë të sigurt, me bindje të madhe, për gati 20 vjet nga arritja e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit me BE-në, të shkëlqyer në zbatimin dhe harmonizimin me legjislacionin evropian dhe do të vazhdojmë në atë rrugë”, tha Osmani.