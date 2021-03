-Pres që nga fundi i këtij muaji të vijë edhe sasia e parë përmes mekanizmit COVAX, dhe me këtë do të nisim procesin e vaksinimit me një dinamikë tjetër, kështu e komentoi sot ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani vonesën e vaksinave në vendin tonë, transmeton Alsat.

“Ministria e Punëve të Jashtme ka qenë e përfshirë në këtë proces që nga fillimi, dhe gjatë çdo vizite time kam ngritur pyetjen për të siguruar vaksina. Por edhe me kontaktet personale që kam me ministrat e Punëve të Jashtme. Pjesë e iniciativave që janë ngritur që vijojnë janë rezultat i këtyre kontakteve, por shihet që Bashkimi Evropain dhe bota ka probleme me sasinë e vaksinave”, tha mes tjerash Osmani.