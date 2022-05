Ndoshta ky është shansi i vetëm dhe i fundit për të shpëtuar marrëdhëniet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, sepse në të ardhmen qeveria do të ketë gjithnjë e më pak energji politike, por edhe e gjithë shoqëria t’i përkushtohet një çështjeje që konsumon energji politike, por Sigurisht që i konsumon qytetarët në këto cikle të vazhdueshme shprese dhe frustrimi, tha ministri i Jashtëm Bujar Osmani në konferencën e sotme për media.

Ministri beson se janë të obliguar që të mos i ekspozojnë qytetarët në zhgënjime dhe zhgënjime të tilla, siç tha ai, të pafundme dhe se një ditë do të duhet të vihet një vijë, gjegjësisht të thuhet se mjaft është.

“Nuk mund të kemi një qasje të tillë në të cilën qeveritë do të jenë tematike, do të merren vetëm me një çështje dhe një shpresë. Do të duhet të fokusohemi brenda, të vazhdojmë brenda me reformat, me europianizimin e vendit, por nuk do të ketë energji për të vazhduar siç ka qenë deri tani. Dhe ne i themi këtë Bullgarisë se tani ka një dritare mundësie dhe ndoshta një shans të fundit për të shpëtuar atë që kemi ndërtuar në muajt e kaluar dhe për të filluar një kapitull të ri të marrëdhënieve pozitive midis vendeve tona, por edhe BE-së që ne do duhet të them se çfarë tjetër”, theksoi Osmani.

Ai theksoi se komunikimi me Republikën e Bullgarisë vazhdon, por edhe me presidencën franceze, e cila është përgjegjëse për menaxhimin dhe koordinimin e procesit gjatë këtyre gjashtë muajve.

Osmani shpreson se në javët në vijim do të ketë mundësi për dialog konkret dhe hapa konkretë.

Sipas Osmanit, Shkupi bëri gjithçka që mund të bëhej, por edhe atë që nuk mund të bëhej.