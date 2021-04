Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në konferencën e sotme për shtyp prezantoi projektet e reja, një përmbledhje të aktiviteteve që duhet të rezultojnë me Strategjinë e re, 10 vjeçare, për politikë të jashtme- Reflektime 2030, me të cilën do të formohet doktrinë e re e punës së diplomacisë, e përshtatur me rrjedhat bashkëkohore demokratike, pozicionimet e reja gjeopolitike, por edhe me rrethanat e reja shoqëroro- politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, njoftojnë nga Ministria e Jashtme.

“Edhe pse kemi shumë punë më tutje, mund të konstatojmë se qëllimet tona strategjike hyjnë në një fazë të parashikueshme, të skicuar, e cila tregon elasticitet ose qëndrueshmëri ndaj sfidave dhe kërcënimeve të përditshme. Që këtu, mendoj se tash është momenti të bëjmë prerje të rolit të deritanishëm të politikës së jashtme, në një mënyrë të nënvizojmë dhe të bëjmë një lloj projeksioni, ose më mirë thënë REFLEKTIME për prioritetet e ardhshme të politikës së jashtme të shtetit, si partner i plotfuqishëm në komunitetin euro-atlantik dhe veprues aktiv në plan multilateral”, tha Osmani.

Ministri Osmani, thonë nga MPJ, kumtoi se Strategjia e re- Reflektime 2030 do të krijohet përmes një procesi të gjerë konsultativ, të përbërë nga tre shtylla: konsultime të gjëra me qytetarë, organizime të konferencave tematike dhe formim të Këshilli për strategjinë e politikës së jashtme.

“Duke u nisur nga premisa bazë, se politika e jashtme në esencë fillon brenda, në shtëpi, nisim me konsultime të gjëra me qytetarët, si shtyllë e parë e strategjisë së re- Reflektime 2030. Bëhet fjalë për takime participuese demokratike, që do të mbahen në komunat nëpër gjithë Maqedoninë e Veriut, dhe përmes së cilave do të tentojmë t’i përforcojmë lidhjet mes qytetarit të thjeshtë dhe integrimit euro-atlantik të vendit.

Osmani foli edhe për mosmarrëveshjen me Bullgarinë ku tha se është optimist në zgjidhjen e mosmarrëveshjes dhe se një dinamikë e re e komunikimit me Bullgarinë do të fillojë të hënën.

“Unë jam optimist se me qasjen e re të ndërtimit të besimit përmes bashkëpunimit sektorial dhe me përfundimin e procesit zgjedhor në Bullgari do të kthejmë ambientin e një debati racional, i cili unë pres që të zhvillohet të hënën në mënyrë që të angazhojmë seriozisht të dy palët në tejkalimin e mosmarrëveshjeve për të marrë një mundësi në samitet e BE-së qershor-korrik për të arritur një konsensus mbi kornizën e negociatave dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare”, tha Osmani.