Maqedoni

Osmani-Mazi, diskutuan për proceset e integrimit në BE

Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani takoi sot Ambasadorin Zef Mazi, njëherit kryenegociator për aderim të Republikës së Shqipërisë në BE. Gjatë takimit në fjalë u shkëmbyen mendime lidhur me proceset aderuese në BE të Maqedonisë së Veriut...