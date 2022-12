Objektet hoteliere në rivierën Ohër-Struga për festat e Vitit të Ri janë pjesërisht të mbushura, ndryshe nga ambientet më të vogla akomoduese, apartamentet dhe suitat që janë rezervuar paraprakisht për mysafirët e shumtë vendas dhe të huaj.

Për pritjen e Vitit të Ri dhe këtë vit, numri më i madh i të ftuarve janë nga vendet fqinje, Bullgaria, Serbia, Shqipëria, por edhe nga vendi.

Për qytetarët e Ohrit dhe mysafirët që ndodhen në Ohër këto ditë festash është përgatitur një program dyditor për Vitin e Ri, duke filluar nga sot në mesditë me performancën e korit në KUD “Gerdan” dhe nga ora 13:00 deri në orën 15.00 në skenë do të mbahet shfaqja teatrale e Vitit të Ri “Shoqëria e Babagjyshit” dhe muzikali “Tre derrat e vegjël”.

Sonte, me fillim nga ora 20:00, në shesh do të performojnë artistët e estradës Petar Neçeski, Tatjana Stefanoska, Gjoko Taneski, Efto Pupinoski, Mile Kuzmanoski dhe DJ Bugzi dhe Jana Slayy.

Programi i Vitit të Ri vazhdon më 1 janar saktësisht në mesditë me performancën e Marija Saveska dhe grupit “Kameleon” në sheshin e qytetit, si dhe me projektin “Dhe përsëri me gjelbërim të përhershëm” të cilin do ta interpretojë Lidija Koçoska – vokalist, Vlatko Gruevski. – vokalist dhe Andrea Naunov – piano dhe vokal.