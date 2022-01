Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me temperatura të ulta dhe me erë mesatarashit të fortë. Temperaturat ditore do të lëvizin nga -6 deri në 7 gradë Celsius. Gjatë fundjavës do të ketë mot më të ngrohtë se dita e sotme, ku temperaturat do të lëvizin nga -3 deri në 7 gradë...