OBRM-PDUKM: Zaev dhe Spasovski po mbrojnë krimin

Nga partia opozitare OBRM-PDUKM thonë se Zoran Zaev ka sjellur regjim dhe korrupsion në Maqedoni.

“Sipas listës së “Transparency International”, Republika e Maqedonisë gjendet në vendin e 160-të. Maqedonia është në shoqërim me vendet si Mongolia dhe Bregu i Fildishtë.

Zoran Zaev dhe Oliver Spasovski po mbron krimin. Qeveria e udhëhequr nga Zoran Zaev e kanë groposur Maqedonisë me rënie për 13 vende në Indeksin e korrupsionit, që do të thotë se po eskalon gjendje me krimin, korrupsionin dhe zhvatjen”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Nga atje thonë se institucionet janë neglizhence dhe nuk ndërmarrin asgjë, sepse janë nën presion të qeverisë së haraçit.