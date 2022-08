Kovaçevski dhe LSDM e dinë se do të përjetojnë debakli, prandaj po rrënohen institucionet, DAP dhe Policia Financiare strofull për reket? Nga përleshjet mes Villma Ruskovskës dhe Arafat Muaremit shohim se çdo gjë që ata bënë, gjithçka që vunë nën qilim dhe menduan se nuk do të zbulohej, dalëngadalë do të fillojë të dalë, thuhet në deklaratën e OBRM-PDUKM-së.

Nga atje theksojnë se Ruskovska dhe Muaremi tregojnë se si janë keqpërdorur institucionet dhe ato akuza dhe indicie duhet të zgjidhen.

“Duhet të shihet se si është luftuar krimi në vend, e kanë bërë ata?! Muaremi dhe institucionet e tjera në sistem duhet të thonë nëse dhe nëse po, pse janë keqpërdorur hetimet nga policia financiare për reket?”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Nga OBRM-PDUKM pyesin se a janë hapur raste për t’i mbajtur njerëzit apo kompanitë nën kërcënimin e persekutimit dhe më pas pasi i disiplinojnë i kanë futur në sirtar?

Ruskovska duhet të thotë pse kanë heshtur deri më tani dhe nga kur ka ditur për akuza të tilla? Duhet të ketë përgjegjësi dhe ky rast duhet të përfundojë.