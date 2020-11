Partia opozitare maqedonase OBRM-PDUKM, sërish e ka akuzuar pushtetin për menaxhimin e situatës me sëmundjen COVID-19.

Nga kjo parti thonë se numrat e gjendjes me coroanvirusin, tregojnë se dorëheqja e ministrit të Shëndetësisë është e urgjente.

“Gati 39 mijë persona të infektuar gjithsej, 14.661 raste aktive, 1110 vdekje. Venko, këto janë numra që tregojnë vetë se sa dorëheqje urgjente është e nevojshme. Pavarësisht sa herë e përsërisim, sado i fortë është zëri i njerëzve që duhet të largoheni, ju jeni më memec”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Ata më tej shtojnë se qytetarët kanë harxhuar mbi tetë milionë euro për testime për coronavirus.

“Në dy ditët e kaluara u kryen gjithsej 6486 teste, nga të cilat 3086 u kryen në klinika private. Kjo është gjithsej afër 9.258.000 denarë ose afër 150.000 euro, për dy ditë, të dhëna nga qytetarët. Venko, a jeni në dijeni që qytetarët shpenzuan mbi 8 milionë euro për teste? A ka ndonjë vijë të kuqe që nuk do ta kaloja? Çfarë mund të bëjë shëndeti me ato fonde, sa investime janë të barabarta me përsëris tetë milionë euro? Sa ambulanca do të sigurohen dhe sa jetë do të shpëtohet?”, thonë nga OBRM-PDUKM.