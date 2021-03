Është më se e qartë se qeveria e LSDM-së dhe Zoran Zaev nuk po bëjnë asgjë për të mirën e qytetarëve dhe shtetit. E vetmja gjë për të cilën janë të aftë është të fusin në borxh shtetin. Në vetëm dy ditë, Zaev e futi në borxh Maqedoninë për 850 milion euro, akuzojnë nga OBRM-PDUKM.

“Zaev lëshoi ​​një eurobond prej 700 milion euro, për të cilën duhet të paguajë interes prej 80 milion, dhe në tregun e brendshëm huazoi 70 milion, gjithsej 850 milion. Më pak se një vit ka kaluar që nga pandemia dhe Maqedonia ka më shumë se 1 miliard e 150 milion euro borxh të ri. Kjo gjithashtu do të thotë që LSDM dhe Zaev, një familje me katër anëtarë, kanë një borxh të ri prej 2.400 euro plus interes për një vit”, thonë nga partia.

Sipas OBRM-PDUKM-së, qytetarët kanë më pak para dhe më shumë pasiguri për t’i shpenzuar ato, ndërsa Qeveria nuk ka ndërmend të stabilizojë ekonominë, nuk ka vaksina, nuk ka kthim në normalitet.

“Edhe më shqetësuese janë të dhënat për investimet bruto, të cilat në vitin 2020 u ulën me 10.2% krahasuar me 2019, dhe vetëm në tremujorin e fundit të vitit 2020 me 13%. Kjo tregon qartë se kjo qeveri nuk ka ndonjë investim kapital, ndërsa sektori privat u prek ndjeshëm nga kriza, pa asnjë perspektivë për të investuar.

Sikur të mos ishte e mjaftueshme për ta gjithë kjo, ata prapë mburren pa asnjë turp se interesi për këtë borxh ishte historikisht më i ulët deri më tani. Një tjetër manipulim. Serbia dhe Kroacia huazuan para nesh për periudha më të gjata, me norma më të ulëta interesi. Të dy vendet përdorin paratë e huazuara për të paguar vaksinat për të cilat ranë dakord në kohë dhe ua shpërndanë popullatës”, thuhet në kumtesën e OBRM-PDUKM-së./