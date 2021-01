Nëpërmjet një njoftimi të OBRM-PDUKM-së thuhet se “regjistrimi që Qeveria e shtyn me forcë në mes të pandemisë nuk ka për qëllim të jetë operciaon statistikor, por regjistrim rezultati i të cilit do tv jetë sipas tregtisë politike të LSDM dhe BDI”.

Ata kërkojnë tërheqje të këtij ligjit dhe miratimin e një ligji të ri që do të miratohet me konsensus. Ata paralajmërojnë nse Qeveria e voton Ligjin me fuqi, do të mbledhin nënshkrime nga qytetarët për ta anuluar atë ligj.

“Në asnjë vend demokratik nuk ekziston regjistrim pa fakte, vetëm me diktimin e numrave amë dhe dy nënshkrime. Kjo ndodh në Maqedoni për shkak se Zaev ka marrëveshje me BDI për bashkësitë etnike”, thuhet në njoftimin e OBRM-PDUKM-së.

Sipas tyre, pikërisht për këtë, Qeveria refuzoi të gjitha amendamntet që kishin për qëllim të parandalojnë falsifikimin e Qeverisë”, thuhet në njoftimin e OBR<-PDUKM-së.