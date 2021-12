Nëse LSDM-ja nuk do të ishte e paaftë, do të vazhdonte me gazsjellësin për në Greqi në vitin 2017, OBRM-PDUKM la projekt dhe mjete të siguruara, thonë nga partia opozitare.

“Projekti për interkonektorin me Greqinë është nënshkruar nga OBRM-PDUKM në vitin 2016, ndërsa paratë për projektin janë siguruar në vitin 2017.

Pastaj LSDM-ja në vend që të vazhdojë me realizimin, pa arsye e ndaloi. Sikur LSDM-ja të kishte pak kapacitet për të realizuar projekte strategjike, tani gazi do të kishte i gjithë vendi, në çdo qytet, në çdo fshat.

Pas 5 vitesh shteti nuk është një hap i vetëm përpara, por një hap prapa. Është koha për ta ndryshuar atë. Zgjedhjet sa më shpejt”, tha OBRM-PDUKM.