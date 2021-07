Përfaqësuesit e OBRM-PDUKM sot në periudhën nga ora 11:00 deri në ora 13:00 do të takohen me deputetë nga partitë politike Aleanca-Alternativa, BDI dhe e Majta, sipas partisë opozitare.

“Në takim do të diskutojnë nevojën e miratimit të një rezolute mbi pozicionet e shtetit të Maqedonisë në lidhje me integrimin evropian dhe pozicionet negative jo-parimore të Bullgarisë me një konsensus të gjerë”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Koordinatori i grupit Nikolla Micevski dhe deputeti Antonio Milloshoski do të jenë të pranishëm në takime, ndërsa bashkëbiseduesit e tyre do të jenë kolegët e tyre Halil Snopçe, Arbër Ademi dhe Dimitar Apasiev.