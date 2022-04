Nga OBRM-PDUKM theksojnë se kryeministri Kovaçevski e ka ditur dhe lejuar formimin e klubit Vanço Mihjjlov.

“Ai ka lejuar formimin e këtij klubi dhe ka ditur për ardhjen e Petkov. Ai për 5 ditë heshti me shpresë se do të shuhen reagimet e opinionit. Kur e pa qeveria se populli nuk do të lejojë fashizëm, Kovaçevski doli me video”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Sipas tyre, kryeministri duhet të kërkojë garanci për identitetin, gjuhën dhe historinë maqedonase.

“Nëse qeveria vazhdon me qasjen injoruese, këto ngjarje të turpshme do të vazhdojnë”, thuhet në njoftimin e OBRM-PDUKM-së.