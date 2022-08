Gjithçka që kapi LSDM-ja u shkatërrua. Çdo traditë që lidhet me shtetin dhe historinë e shtetit, qoftë edhe një traditë sportive, qeveria e paaftë po përpiqet ta shkatërrojë. LSDM-ja dhe Pendarovski me vite e shkatërruan Maratonën e Ohrit, që sivjet i vunë vulë shuarjes së traditës 60-vjeçare sportive për Ohrin, por edhe për Maqedoninë. LSDM dhe Pendarovski me vite të tëra si organizatorë dhe patronët nuk ua paguanin çmimet dhe fondin shpërblyes pjesëmarrësve. Turp dhe turp, thuhet reagimin e OBRM-PDUKM-së.

Nga atje thonë se nga frika se mos u lidh me përkrahjen e ndonjë tradite maqedonase apo ndonjë manifestimi, pa asnjë grimë turpi hoqën dorë nga ky manifestim ndërkombëtar, i cili e promovoi shtetin në kornizat evropiane dhe botërore.

“Ka para për festat partiake si ajo e Marrëveshjes Kornizë, ka para për luks për ministrat e LSDM-së dhe BDI-së, ka para për makina të reja për ministrat, por nuk ka para për organizimin e Maratonës së Ohrit, kjo qeveri kriminele nuk ka para.

Qeveria, e përballur me zemërimin dhe kritikat e banorëve të Ohrit, por edhe të të gjithë qytetarëve, u përpoq të shpëtonte diçka që u përpoq ta shkatërronte. Ata janë libër i lexuar, LSDM dhe Kovaçevski dinë vetëm të shkatërrojnë dhe vjedhin.

OBRM-PDUKM dhe kryetari i Ohrit, Kiril Petsakov, nuk do të lejojnë që kjo ngjarje sportive të shuhet”, thuhet në reagimin e OBRM-PDUKM-së.