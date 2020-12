Nëpërmjet një njoftimi të OBRM-PDUKM-së thuhet se konferenca e sotme e Mila Carovskës nuk ofroi asnjë element shtesë nga ajo që u prezantua javën e kaluar.

“Fshihen lëndët zgjedhore që ndodhen në shkencat natyrore dhe shkencat shqoërore. Kjo do të thotë se nuk ka fizikë dhe kimi, janë të integruara, por nuk do të ketë as histori edhe atë në kohën kur Maqedonisë i mohoet gjuha, identiteti dhe historia e kombit”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Sipas tyre, më mirë do të ishte nëse bëjnë tërheqje nga ky koncept dhe të fillohet me një të ri duke i përfshirë të gjithë faktorët në arsim.