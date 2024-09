Viti i ri shkollor 2024/25 fillon sot për 245 mijë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Numri i filloristëve është ulur për 3 500. Viti akademik do të zgjasë deri më 10 qershor për të gjithë nxënësit, me përjashtim të nxënësve të viteve të fundit të arsimit të mesëm, të cilët do të kenë mësim deri më 16 maj.

Mësimi fillon me pranin fizike, ndërsa mësimi onlajn do të jetë i disponueshëm vetëm për nxënësit e disa shkollave ku nuk ka përfunduar rikonstruksioni ose prokurimi i pajisjeve, si banka shkollore dhe karrige për nxënësit.

Në 140 shkolla do të zhvillohet mësimin në një turn, gjë për të cilën autoritetet po përpiqen që ta fusin në të gjitha shkollat.

Është paralajmëruar protestë para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për paga më të larta në arsim, organizuar nga LSDM-ja opozitare.

Sindikata e Pavarur për Arsim dhe Shkencë është shkëputur nga protesta me arsyetimin se anëtarët e tyre nuk do të marrin pjesë në protesta politike.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës ka dalë me një opinion, sipas të cilit partia organizatore e protestës ka pasur mundësi të përmirësojë statusin e mësuesve në periudhën e kaluar.

LSDM-ja dje në një konferencë për media njoftoi se do të organizojë protestë me sloganin “Nuk keni arsyetime, ngritni pagat” dhe u bëri thirrje arsimtarëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike, që t’i bashkohen protestës.

-Me sloganin “Nuk keni justifikime, rrisni pagat do të kërkojmë rritje 12 për qind të pagave në arsim dhe plotësimin e kërkesave të mësuesve”. Ky tubim para fillimit të vitit shkollor është një alarm, një paralajmërim. Është një takim ku do të shprehet revolta ndaj politikave të gabuara në arsim nga qeveria e DPMNE-së dhe Vesna Janevska, tha dje Daniela Nikollova nga LSDM.

Sindikata e Pavarur e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SASHK) u bëri thirrje anëtarëve të saj që të mos marrin pjesë në protesta, përveç aktiviteteve të organizuara nga SASHK. Kryetari i SASHK-ut Jakim Nedelkov vlerësoi se çdo ndërhyrje e partive politike në arsim mund të jetë kundërproduktive.

– Sindikata e pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë e Republikës së Maqedonisë – SASHK, si sindikata më e madhe për arsim dhe shkencë, në të cilën janë anëtarësuar mbi 20.000 edukatorë, distancohet nga çdo lloj ndikimi dhe veprim politik në arsim. Në një periudhë negociatash intensive për të gjetur një zgjidhje dhe mjete për ngritjen e statusit social të punonjësve në arsim, veprimi i partive politike dhe marrja e rolit të sindikatave i referohet blerjes së pikëve të vogla politike dhe mund të ketë efektin e kundërt. , ka shkruar Nedelkov në Facebook.

Sindikata njofton se do të vazhdojnë të veprojnë me të gjitha fondet sindikale në dispozicion në periudhën e ardhshme, deri në arritjen e qëllimit të tyre.

Me qëndrim të saj ka dalë edhe ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska.

Ministrja thekson se mbetet e përkushtuar që të luftojë për përmirësimin e statusit të mësuesve dhe se në momentin e parë kur të ketë mundësi rritje të pagave, pasi të stabilizohet buxheti, do të bëhet.

-Si Qeveri dhe si ministër që vjen nga radhët e mësuesve, do të luftojmë për vazhdimësi në përmirësimin e statusit të mësuesve dhe nuk do të heqim dorë nga sjellja e tyre në vendin e duhur në shoqëri, jo vetëm sa i përket pagave. Ne vazhdimisht do të jemi në kontakt me partnerët socialë – me sindikatat që do të punojnë në mënyrë të pavarur dhe jo të inkurajuar nga partitë politike. Do të diskutojmë dhe do të kërkojmë mënyra për përmirësimin e statusit të mësimdhënësve, thotë Janevska.