Pagat e punëtorëve shëndetësorë për muajin mars do të jenë 15 për qind më të larta dhe deri në fund të mandatit do të rriten për 40-50 për qind, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas vizitës në Novosellë në Strumicë, Mickoski kujtoi se nga 1 prilli do të fillojë pagesa e pensioneve lineare të rritura për 2.500

Buxheti i shëndetësisë, në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore (FSHF), është historikisht më i larti, 53 miliardë denarë, krahasuar me 35 sa ishin në periudhën e koronës, është 18 miliardë më shumë. Borxhet e krijuara nga qeveria e kaluar janë duke u shlyer, ndaj në përgjithësi investimet në shëndetësi janë shumë të rëndësishme për ne, theksoi kryeministri.

Sa i përket pensioneve, ai vuri në dukje se rritja nga prilli është një tjetër premtim i qeverisë që po realizohet.

Dua të konfirmoj se nga 1 prilli do të fillojë pagesa e pensioneve lineare të rritura për 2500 denarë të rinj, kështu që me ato rritje fillestare dhe me këtë tani arrijmë në rritjen lineare prej 5000 denarë që e kemi premtuar në vitin e parë. Ja ku jemi, në më pak se një vit, në nëntë muaj, po e kuptojmë. Çdo gjë që u kemi premtuar qytetarëve, ne e dorëzojmë dhe vazhdojmë të punojmë në interes të qytetarëve, tha Mickoski.