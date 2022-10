Ndoshta fatkeqësisht për shkak të krizës energjetike do të kemi qytetarë që do të ngrohen me materiale nën standardet. Ne do të vazhdojmë me strategjinë tonë. Nuk mund të flasim vetëm për qytetarët në shtëpitë e tyre, por edhe për institucionet shtetërore si spitalet, policia, shkollat, thotë ministri i Mjedisit, Naser Nuredini, lidhur me ndotjen e mundshme të ajrit në periudhën e dimrit.

Ai shton se “nuk është meteorolog dhe as nuk mund të tregojë parashikimin e vitit, a do të jetë mot i ngrohtë apo ftohtë”.

“Mund të them se gjithçka që është bërë po përmirëson situatën. Kemi bërë ndryshime në sistemin e ngrohjes dhe kemi reduktuar përdorimin e naftës dhe naftës.

Nuk ka rregullime të shpejta. Jetojmë në një luginë dhe këtu ka përmbytje”, tha Nuredini në emisionin “Top Tema”